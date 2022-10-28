Минкультуры Ингушетии приглашает к участию в флешмобах ко Дню народного единства

Жители республики могут принять участие в онлайн-флешмобе народного творчества «Наш дом — Россия» в аккаунтах социальных сетей по следующим направлениям: «Хореография» — творческий коллектив или солист исполняет национальный танец в национальном костюме, отражающий танцевальные исполнительские традиции и особенности Ингушетии; «Вокально-хоровой жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорную (этнографическую) или народную песню, которая отражает песенные традиции Ингушетии. Приветствуется также чтение стихов школьниками; «Инструментальный жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорное (этнографическое) или народное произведение, отражающее музыкальные традиции Ингушетии. Приветствуется исполнение на национальных инструментах.

Также Минкультуры приглашает принять участие во всероссийской акции в формате онлайн «Поэзией едины», участниками которой могут стать артисты, педагоги, общественные деятели, представители различных профессий, школьники, представители национально-культурных автономий. Нужно прочитать одно стихотворение о родине на русском языке и закончить его фразой на национальном языке.

Повара и любители готовить могут поделиться рецептами и фотографиями национальных блюд во всероссийском кулинарном флешмобе «Вкусно, национально».

Для участия в данных эстафетах, участникам необходимо выложить фото- и видеоматериалы на свой аккаунт с указанием эстафеты и соответствующих хештегов (#деньнародногоединствавИнгушетии; #КультураИнгушетии; #МинкультурыИнгушетии) и передать эстафету друзьям.