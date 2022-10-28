Минкультуры Ингушетии приглашает к участию в флешмобах ко Дню народного единства

0

Министерство культуры Ингушетии в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства (4 ноября 2022 г.), запускает проведение республиканских онлайн-флешмобов, сообщила пресс-служба ведомства.

Жители республики могут принять участие в онлайн-флешмобе народного творчества «Наш дом — Россия» в аккаунтах социальных сетей по следующим направлениям: «Хореография» — творческий коллектив или солист исполняет национальный танец в национальном костюме, отражающий танцевальные исполнительские традиции и особенности Ингушетии; «Вокально-хоровой жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорную (этнографическую) или народную песню, которая отражает песенные традиции Ингушетии. Приветствуется также чтение стихов школьниками; «Инструментальный жанр» — творческий коллектив или солист исполняет фольклорное (этнографическое) или народное произведение, отражающее музыкальные традиции Ингушетии. Приветствуется исполнение на национальных инструментах.

Также Минкультуры приглашает принять участие во всероссийской акции в формате онлайн «Поэзией едины», участниками которой могут стать артисты, педагоги, общественные деятели, представители различных профессий, школьники, представители национально-культурных автономий. Нужно прочитать одно стихотворение о родине на русском языке и закончить его фразой на национальном языке.

Повара и любители готовить могут поделиться рецептами и фотографиями национальных блюд во всероссийском кулинарном флешмобе «Вкусно, национально».
Для участия в данных эстафетах, участникам необходимо выложить фото- и видеоматериалы на свой аккаунт с указанием эстафеты и соответствующих хештегов (#деньнародногоединствавИнгушетии; #КультураИнгушетии; #МинкультурыИнгушетии) и передать эстафету друзьям.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО
Пограничники Ингушетии приняли участие в операции «Нелегал-2022»
На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии состоится траурное мероприятие
В музее ИЗО Ингушетии открылась персональная выставка Лидифы Мержоевой
В городе Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению социально неблагополучных семей
В НБ Ингушетии состоялась презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина во мне»
В селе Новый Редант Ингушетии открылась выставка, посвященная трагедии осени 1992 года
Юная шахматистка из Карабулака стала победительницей первенства Ингушетии
Юный ингушский спортсмен добился победы подряд на двух престижных турнирах по вольной борьбе
В столице Ингушетии проведут урок «Мы разные, мы вместе»
Лучшим игроком очередного тура ЮФЛ Юг признан ингушский футболист Хаваж Гойгов

Главное

Яндекс.Метрика

 