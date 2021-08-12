Минкультуры Ингушетии приглашает музыкантов в малый симфонический оркестр

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Министерство культуры Ингушетии приглашает музыкантов с высшим профессиональным образованием в малый симфонический оркестр на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщила пресс-служба ведомства.

Музыканты требуются по следующим направлениям: струнные смычковые инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты.

Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ.

По всем организационным вопросам обращаться в Минкультуры Ингушетии — тел. 8(8734)55-42-05, или в филармонию — 8(8732) 26-88-99, 8(8732)26-10-25.

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