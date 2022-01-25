Минкультуры Ингушетии приглашает жителей республики присоединиться к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

Для того, чтобы принять участие в данном флешмобе, необходимо выложить видео в своем аккаунте, где вы читаете стихотворения о блокаде Ленинграда, с указанием хештегов #Блокадныйхлеб, #БлокадаЛенинграда.

Флешмоб продлится до 28 января включительно.

Необходимо также отметить, что в подведомственных Минкультуры учреждениях пройдут показы документальных и художественных фильмов о ленинградской трагедии, будут организованы круглые столы, творческие вечера и выставки в музеях региона.