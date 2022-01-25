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Минкультуры Ингушетии приглашает жителей республики присоединиться к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

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Министерство культуры Ингушетии в целях реализации Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб», приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 г., запускает республиканский онлайн-флешмоб в аккаунтах социальных сетей и подведомственных учреждений культуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы принять участие в данном флешмобе, необходимо выложить видео в своем аккаунте, где вы читаете стихотворения о блокаде Ленинграда, с указанием хештегов #Блокадныйхлеб, #БлокадаЛенинграда.

Флешмоб продлится до 28 января включительно.

Необходимо также отметить, что в подведомственных Минкультуры учреждениях пройдут показы документальных и художественных фильмов о ленинградской трагедии, будут организованы круглые столы, творческие вечера и выставки в музеях региона.

Комментарии 1

Алисхан 25 января, 2022 - 14:41
Расчетами установлено,что жителей Ингушетии эваикурировали до начала всемирного потопа ,ориентировочно в 15430 году до нашей эры.гдето за три,четыре тысячи лет до Потопа. Переход осуществлялся через портал в храме Тхаба Ерды. Уход был на узловую станцию планеты Фаэтон и оттуда дальше. Очевидно,в сторону Сириуса. Молитва ингушей так и начинается.....

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