Минкультуры Ингушетии приглашает жителей республики присоединиться к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
Министерство культуры Ингушетии в целях реализации Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб», приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 г., запускает республиканский онлайн-флешмоб в аккаунтах социальных сетей и подведомственных учреждений культуры, сообщила пресс-служба ведомства.
Для того, чтобы принять участие в данном флешмобе, необходимо выложить видео в своем аккаунте, где вы читаете стихотворения о блокаде Ленинграда, с указанием хештегов #Блокадныйхлеб, #БлокадаЛенинграда.
Флешмоб продлится до 28 января включительно.
Необходимо также отметить, что в подведомственных Минкультуры учреждениях пройдут показы документальных и художественных фильмов о ленинградской трагедии, будут организованы круглые столы, творческие вечера и выставки в музеях региона.
- ответить