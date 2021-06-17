Минкультуры Ингушетии принимает заявления на получение стипендии Главы республики

До 1 июля претендентам на получение стипендий необходимо представить в Министерство культуры Ингушетии следующие документы: заявление на получение стипендии с указанием банковского счета; копию документа, удостоверяющего личность; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); копию зачетной книжки, заверенную образовательным учреждением; справку об академической успеваемости студента, заверенную образовательным учреждением; банковские реквизиты (обращаем внимание — реквизиты должны быть лично у каждого, реквизиты одного из родителей не принимаются); согласие на обработку персональных данных.

Комиссия на основе поступивших документов сформирует до 10 июля список студентов для присуждения стипендий. Выплата стипендий производится путем перечисления средств на банковские счета студентов.

Выплата стипендий прекращается в случае отчисления стипендиата из образовательного учреждения, предоставления стипендиату академического отпуска, наличия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», наличия академической задолженности.

За консультацией обращаться в отдел искусств и досуговой деятельности Министерства культуры Ингушетии по адресу: г. Магас, пр-т И. Зязикова 16/А. Телефон: 8-8734-55-42-30; 8-8734-55-42-29.