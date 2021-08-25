Конкурс

Минкультуры Ингушетии продолжает конкурс на включение граждан в кадровый резерв

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Министерство культуры Ингушетии продолжает конкурс на включение гражданских служащих и граждан в кадровый резерв ведомства по ведущей и старшей группам должностей, сообщила пресс-служба министерства.

Право на участие в конкурсе имеют совершеннолетние граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком и соответствующие установленным законодательством о государственной гражданской службе квалификационным требованиям.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 30 августа 2021 года включительно по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, проспект имени И. Зязикова, 16 «а», 2 этаж (отдел гражданской службы, кадров и делопроизводства).

Подробная информация размещена на сайте Министерства культуры Ингушетии.

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