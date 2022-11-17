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Минкультуры России и ФК запустят линейку документальных фильмов о СВО

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Министерство культуры России совместно с ФК в рамках проекта «Фонд Кинопрокат» запускают прокат документальных фильмов о специальной военной операции в кинозалах, переоборудованных благодаря национальному проекту «Культура».

Об этом сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова на оперативном совещании Президента с членами правительства.

«В рамках деятельности Фонда кино запускаем новый проект — прокат документальных фильмов об СВО в кинозалах, модернизированных благодаря национальному проекту «Культура»», — сказала Любимова.

В 2019 году Фондом кино запущен проект «Фонд Кинопрокат», направленный на региональную дистрибуцию и репертуарное планирование в кинозалах, расположенных в населенных пунктах численностью населения до 500 тысяч человек и модернизированных в рамках национального проекта «Культура». С 2022 года программа расширена: теперь в проект могут войти любые кинотеатры и кинозалы.

Ранее в этом году Минкультуры России провело отдельный конкурс на кинопроекты по сюжетам о новейшей истории. Авторы могли представить проекты о спецоперации, истории Донбасса и героизме его защитников. Первые такие проекты уже запущены в производство. Новые проекты по этой приоритетной теме планируется поддержать и в 2023 году.

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