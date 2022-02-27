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Миннац Дагестана поздравил жителей Ингушетии с днем Конституции на ингушском языке

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Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана поздравило жителей Ингушетии с Днем конституции на русском и ингушском языках.

«Поздравляем всех жителей братской Ингушетии с Днем Конституции Республики Ингушетия. ГIалгIай мехка Конституце денца!», — говорится в обращении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что 27 февраля 1994 года принят Основной Закон Ингушетии и «этот день по праву считается одним из главных праздников республики. Конституция является важнейшим символом и атрибутом суверенитета. Именно этот документ провозглашает гражданские права и свободы высшей ценностью и гарантирует их надежную защиту, это прочный фундамент демократического развития, определяющий права, свободы и обязанности каждого гражданина республики».

«Принятие Конституции стало важной вехой в становлении реальной государственности Ингушетии в составе Российской Федерации. В республике наблюдается тенденция динамичного развития, укрепления социально-экономической сферы, улучшения благосостояния граждан.

Ингушетия имеет древнюю и богатую историю, самобытную материальную и духовную культуру. Во все времена народы Ингушетии отличали сила духа, стойкость и упорство в отстаивании интересов страны и республики. В новейшей истории республика добилась значительных результатов во всех сферах жизнедеятельности», — отмечается в обращении.

По мнению Миннаца Дагестана, независимо от национальной, религиозной принадлежности, от социального статуса каждый житель республики в полной мере реализует свои права, не забывая о том, что есть и обязанности перед государством, от соблюдения которых зависит будущее Ингушетии.

«Республику Дагестан и Республику Ингушетию объединяют исторически сложившиеся братские взаимоотношения. Наши судьбы неразделимы, мы не просто соседи, у нас общая история и культура. Доверие и открытость, уважение и готовность прийти на помощь друг другу, останутся основой взаимоотношений между народами наших республик. Пусть достижения и успехи жителей Республики Ингушетия станут залогом ее успешного будущего. Здоровья, любви, мира и согласия во имя благополучия и процветания родного края», — подчеркнули в министерстве по национальной политике и делам религий Дагестана.

Напомним, 27 февраля 1994 года была принята Конституции Ингушетии. На референдуме «за» принятие Основного Закона республики проголосовало 96,3% принявших участие в голосовании.

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