Миннац Ингушетии держит на контроле ситуацию вокруг обстрела активистов движения «Антилирика»

«Градус недовольства местных жителей произошедшими событиями очень высок. Мы видим свою задачу в недопущении дальнейшей эскалации событий, локализации конфликта. Люди просили наказать виновных. Правоохранители и старейшины свою работу сделают, сейчас важно не поддаваться эмоциям. Мы съездили как к Мержоевым, так и к Гатагажевым, провели с их представителями беседы, предупредили молодёжь. Я буду отрабатывать вопрос инцидента с правоохранителями республики», — сообщил газете «Ингушетия» Гилани Паров.

Напомним, 1 июня текущего года в Малгобеке двое членов антинаркотического движения «Антилирика» Магомед Гатагажев и его двоюродный брат получили ранения при попытке досмотреть чужой автомобиль, владелец авто открыл огонь по ним из травматического пистолета. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в малгобекскую больницу. По данному факту проводится проверка.