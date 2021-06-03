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Миннац Ингушетии держит на контроле ситуацию вокруг обстрела активистов движения «Антилирика»

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Заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Гилани Паров по заданию главы ведомства Руслана Волкова принял участие в сходе граждан в Доме культуры сельского поселения Сагопши по поводу обстрела активистов движения «Антилирика».

«Градус недовольства местных жителей произошедшими событиями очень высок. Мы видим свою задачу в недопущении дальнейшей эскалации событий, локализации конфликта. Люди просили наказать виновных. Правоохранители и старейшины свою работу сделают, сейчас важно не поддаваться эмоциям. Мы съездили как к Мержоевым, так и к Гатагажевым, провели с их представителями беседы, предупредили молодёжь. Я буду отрабатывать вопрос инцидента с правоохранителями республики», — сообщил газете «Ингушетия» Гилани Паров.

Напомним, 1 июня текущего года в Малгобеке двое членов антинаркотического движения «Антилирика» Магомед Гатагажев и его двоюродный брат получили ранения при попытке досмотреть чужой автомобиль, владелец авто открыл огонь по ним из травматического пистолета. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в малгобекскую больницу. По данному факту проводится проверка.

 

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