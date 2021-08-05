Миннац Ингушетии объявил региональный конкурс журналистов

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший телесюжет (или телепередача)», «Лучший радиосюжет (или радиопередача)», «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в интернет-СМИ (в том числе в блоге)».

Сроки приема заявок на конкурс: с 16 июля по 16 августа текущего года.

Все материалы необходимо направлять с пометкой «На конкурс» в Министерство по адресу: 386001, г. Магас, ул. Муталиева, 1, телефон: 8(8734) 55-45-03, e-mail: otdel_np06@mail. ru.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Миннаца Ингушетии и в «Телеграм» minnac06.