Миннац Ингушетии поздравил карачаевский народ с Днем возрождения

День возрождения карачаевского народа — историческое событие в жизни Карачаево-Черкесской Республики, смысл и значимость которого заложены уже в самом его названии. Оно вобрало в себя всю современную историю карачаевского народа, как и других репрессированных народов, которые, испытав в полной мере произвол и беззакония режима того времени, сумели не только выжить и выстоять в жесточайших условиях спецпоселений, но и вернуться к своим родным очагам.

«Ингушскому народу, как никому другому, знакома радость от торжества возвращения на свою родину. Сегодня многонациональный народ Карачаево-Черкесии, который с честью выдержал испытание судьбы, представляет собой образец толерантности, веротерпимости и согласия на Кавказе. В этот праздничный день искренне желаем всем жителям Карачаево-Черкесии мира, счастья и благополучия, процветания и благоденствия!» — подчеркнули в Миннаце Ингушетии.