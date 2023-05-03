Миннац Ингушетии поздравил карачаевский народ с Днем возрождения

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии поздравило карачаевский народ с Днём возрождения: 3 мая 1957 года первые семьи карачаевцев вернулись на свою малую родину из мест депортации, где они провели долгих 14 лет.

День возрождения карачаевского народа — историческое событие в жизни Карачаево-Черкесской Республики, смысл и значимость которого заложены уже в самом его названии. Оно вобрало в себя всю современную историю карачаевского народа, как и других репрессированных народов, которые, испытав в полной мере произвол и беззакония режима того времени, сумели не только выжить и выстоять в жесточайших условиях спецпоселений, но и вернуться к своим родным очагам.

«Ингушскому народу, как никому другому, знакома радость от торжества возвращения на свою родину. Сегодня многонациональный народ Карачаево-Черкесии, который с честью выдержал испытание судьбы, представляет собой образец толерантности, веротерпимости и согласия на Кавказе. В этот праздничный день искренне желаем всем жителям Карачаево-Черкесии мира, счастья и благополучия, процветания и благоденствия!» — подчеркнули в Миннаце Ингушетии.

 

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