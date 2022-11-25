Семинар

Миннац Ингушетии при поддержке постпредства в Москве организовал семинар для молодежи из региона

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии при поддержке постоянного представительства республики при Президенте России организовало для молодежи из региона в Москве семинар.

По информации ведомства, мероприятие было посвящено вопросам повышения уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания, противодействия вовлечения молодежи в противоправную деятельность террористической и экстремистской направленности, а также пропаганды здорового образа жизни.

Участвовавшие в беседе религиозные представители доходчиво и убедительно рассказали студентам о том, к чему может привести необдуманный шаг и склонность идти на поводу у тех, кто специально занимается подобной деятельностью, и призвали молодежь быть бдительными.

«Каждый разумный человек понимает, что ислам против всякого рода насилия и радикализма», — отметил в ходе встречи Магомед Харсиев.

По его словам, в Ингушетии сегодня есть все условия для следования своей религии, для развития и учебы. Учащиеся активно участвовали в разговоре и задавали интересовавшие их вопросы.

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