Миннац Ингушетии при поддержке постпредства в Москве организовал семинар для молодежи из региона

По информации ведомства, мероприятие было посвящено вопросам повышения уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания, противодействия вовлечения молодежи в противоправную деятельность террористической и экстремистской направленности, а также пропаганды здорового образа жизни.

Участвовавшие в беседе религиозные представители доходчиво и убедительно рассказали студентам о том, к чему может привести необдуманный шаг и склонность идти на поводу у тех, кто специально занимается подобной деятельностью, и призвали молодежь быть бдительными.

«Каждый разумный человек понимает, что ислам против всякого рода насилия и радикализма», — отметил в ходе встречи Магомед Харсиев.

По его словам, в Ингушетии сегодня есть все условия для следования своей религии, для развития и учебы. Учащиеся активно участвовали в разговоре и задавали интересовавшие их вопросы.