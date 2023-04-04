Профилактика терроризма

Миннац Ингушетии провёл акцию по противодействию идеологии экстремизма и терроризма

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В лицее № 1 г. Магаса Миннац Ингушетии провёл акцию по противодействию распространению идеологии экстремизма и терроризма среди школьников.

Встреча учащихся 6-8 классов с начальником отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений ведомства Харсиевым Магомедом прошла в формате разговора.

Отмечается, что представители Миннаца Ингушетии регулярно осуществляют выезды в образовательные учреждения республики с целью вовлечения в работу по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, а также патриотическому воспитанию молодежи.

 

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