Миннац Ингушетии провёл акцию по раздаче медицинских масок в мечетях

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, религиозным учреждениям республики перед пятничной молитвой были переданы медицинские маски в целях предотвращения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что имамы мечетей в своих проповедях также упомянули о действующем в республике масочном режиме и о соблюдении мер предосторожности в общественных местах.

Напомним, данная акция была проведена согласно поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.