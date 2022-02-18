Миннац Ингушетии провёл акцию по раздаче медицинских масок в мечетях
Миннацем Ингушетии совместно с Минздравом региона была проведена акция по раздаче средств индивидуальной защиты.
Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, религиозным учреждениям республики перед пятничной молитвой были переданы медицинские маски в целях предотвращения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что имамы мечетей в своих проповедях также упомянули о действующем в республике масочном режиме и о соблюдении мер предосторожности в общественных местах.
Напомним, данная акция была проведена согласно поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.