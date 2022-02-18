Акция

Миннац Ингушетии провёл акцию по раздаче медицинских масок в мечетях

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Миннацем Ингушетии совместно с Минздравом региона была проведена акция по раздаче средств индивидуальной защиты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, религиозным учреждениям республики перед пятничной молитвой были переданы медицинские маски в целях предотвращения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что имамы мечетей в своих проповедях также упомянули о действующем в республике масочном режиме и о соблюдении мер предосторожности в общественных местах.

Напомним, данная акция была проведена согласно поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

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