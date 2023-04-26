Миннац Ингушетии сделал заявление по поводу инцидента в селе Куртат Пригородного района

Как сообщили в ведомстве, сегодня ночью министр Ваха Беков с коллегами выезжал в селение Куртат (Гадаборшево) Пригородного района, где произошел конфликт между группой молодых людей, переросший в драку с применением травматического оружия.

«В течение короткого времени конфликт удалось пресечь, благодаря оперативному реагированию правоохранительных органов и взаимодействию органов исполнительной власти республик. В настоящее время установлены все участники конфликта, которые понесут наказание в рамках действующего законодательства. Ситуация находится на контроле министерства», — говорится в заявлении.

В министерстве особо подчеркнули, что произошедший инцидент между участниками драки не имеет отношения к межнациональным вопросам. В Миннаце республики попросили не поддаваться на провокации, сеющие межнациональную вражду.