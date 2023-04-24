Юбилей

Миннац республики поздравил газету «Ингушетия» с 30-летием

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Тридцать лет назад вышел первый номер республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия», в связи с этим Миннац региона поздравил юбиляра.

«За время своего существования газета прочно заняла свое место среди печатных средств массовой информации и в медиапространстве, бесспорно, заявила о себе как о солидном республиканском издании, которое любят и читают не только жители республики, но и люди в других регионах СКФО. Искренне поздравляем уважаемого Шамсудина Беслановича Бокова и коллектив редакции газеты с этим знаменательным событием. Примите слова признательности за ваш нелегкий труд и активную жизненную позицию! Дальнейших вам творческих успехов, счастья и благополучия вашим семьям!» — написали в ведомстве.

Напомним, 24 апреля 1993 года в станице Орджоникидзевская (ныне — город Сунжа) на базе районной газеты «Знамя труда» вышел первый номер республиканского общественно-политического издания «Ингушетия». Первым главным редактором «Ингушетии» стал журналист Хусейн Шадиев, в последующем газету возглавляли Або Гадаборшев, Манолис Чахкиев, Хаваж Накастоев, Курейш Бузуртанов, Фатима Борова, Иса Мержоев, Шамсудин Боков.

 

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