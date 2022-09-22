Минобороны России выступило с разъяснениями о частичной мобилизации

В соответствии с российским законодательством, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.

Призываться будут те, кто необходим для выполнения текущих задач — это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

Очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдадут тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

Один из ключевых факторов при призыве — наличие боевого опыта, подчеркнули в Минобороны. Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими военно-учетные специальности. Например, речь идет о медработниках, однако потребность в таких специалистах сейчас минимальная.

По законодательству призыву не подлежат забронированные граждане, к которым относятся работники предприятий оборонной промышленности, признанные временно негодными по состоянию здоровья, а также занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы.

Кроме того, призыв не коснется людей, на иждивении которых четверо и более детей в возрасте до 16 лет, а также тех, чьи матери, кроме них, имеют четверых и более детей до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, то он не подлежит призыву по мобилизации, уточнили в Минобороны.

Никаких квот по численности призываемых из запаса людей нет. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, исходя из объемов резерва. Зависит оно только от числа граждан на воинском учете в конкретном субъекте.

Граждане, которые не живут постоянно в России и не состоят на воинском учете, не подлежат призыву. Те, кто решил уехать ненадолго из страны, но по месту жительства на учете состоит, может быть призван.