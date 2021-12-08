Конкурс

Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс на разработку логотипа ведомства

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Образовательное ведомство Ингушетии объявило конкурс на разработку официального логотипа министерства.

В конкурсе могут участвовать все желающие, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона. Заявки и конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты presstsentr@internet. ru.

Конкурс продлится до 22 декабря 2021 года. В пакет представленных на конкурс документов должны входить следующие материалы: заявка на участие (приложение № 1 Положения);
цветное решение логотипа; пояснительная записка, включающая в себя описание идеи; письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа и названия организаторам конкурса.

Победителя конкурса в номинации «Лучший логотип» назовёт жюри и наградит ценным призом.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться в разделе «Документы».

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