Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс на разработку логотипа ведомства

В конкурсе могут участвовать все желающие, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона. Заявки и конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты presstsentr@internet. ru.

Конкурс продлится до 22 декабря 2021 года. В пакет представленных на конкурс документов должны входить следующие материалы: заявка на участие (приложение № 1 Положения);

цветное решение логотипа; пояснительная записка, включающая в себя описание идеи; письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа и названия организаторам конкурса.

Победителя конкурса в номинации «Лучший логотип» назовёт жюри и наградит ценным призом.