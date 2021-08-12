Минобрнауки Ингушетии объявило о начале приема документов на получение стипендии Главы республики

Прием заявлений на стипендию будет осуществляться с 20 августа по 15 сентября текущего года, сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона. Заявление с указанием необходимого перечня документов для участия в конкурсном отборе, а также нормативно-правовая база, регламентирующая размер стипендии и квоту, размещены на сайте Минобрнауки: раздел "Документы"/вкладка "Профессиональное образование"/"СТИПЕНДИИ".

В 2021 году заявления также принимаются в онлайн-формате по адресу электронной почты stipendia_2021@mail. ru. Консультацию и ответы на вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения заявлений, можно получить по тел. 8(8732)22-95-50, с 10:00 до 15:00. Ответственный сотрудник — Накастхоева Милана Юсуповна.