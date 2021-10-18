Минобрнауки Ингушетии проведет в следующем месяце пресс-конференцию, посвященную ЕГЭ

На вопросы журналистов в конференц-зале министерства будут отвечать его глава Эсет Бокова и сенатор, председатель Государственной экзаменационной комиссии Мухарбек Барахоев.

Журналистам, желающим принять участие в пресс-конференции, необходимо пройти аккредитацию, отправив свои паспортные данные на адрес press_mori@mail. ru.