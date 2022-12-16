Минобрнауки Ингушетии: утверждено расписание проведения ЕГЭ в 2023 году

По информации Минобрнауки Ингушетии, в соответствии с документом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период — с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 6 по 19 сентября.

Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и раздела «Говорение» экзамена по иностранным языкам единым расписанием предусмотрено по два дня. Раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выполняются на компьютерах.

Отмечается, что с целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в едином расписании одними из первых.

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день — 1 июня. Экзамены по истории и физике будут проводиться 5 июня, ЕГЭ по обществознанию — 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Напомним, основной период экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля.