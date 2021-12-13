Минобрнауки Ингушетии запускает рубрику «Заслуженные учителя Ингушетии»

Также в рубрике педагоги будут советовать литературные произведения, которые их особо впечатлили и они считают, что их стоит прочесть школьникам и родителям.

Открывается рубрика #ЗаслуженныеУчителяРИ с учителя русского языка и литературы лицея № 1 г. Сунжи Натальи Валерьевны Братко. В 2003 году она окончила филологический факультет Челябинского государственного педагогического университета по специальности «русский язык и литература». Наталья Валерьевна предпочитает научно-популярную литературу, историческую, а также английские детективы. Любимые с детства книги — романы М. Твена «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». В юности, по словам учителя, ее поразил роман С. Каверина «Два капитана». Настольная книга Братко с 20 лет — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Сунженский учитель рекомендует прочитать произведения В. Бианки, В. Драгунского и М. Пришвина. Ведь эти книги, по ее словам, напоминают нам о том, что «все мы родом из детства».