Минобрнауки Ингушетии запускает рубрику «Заслуженные учителя Ингушетии»

0

Министерство образования и науки Ингушетии презентовало рубрику, в рамках которой на его официальных ресурсах будет размещаться информация о заслуженных учителях республики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства.

Также в рубрике педагоги будут советовать литературные произведения, которые их особо впечатлили и они считают, что их стоит прочесть школьникам и родителям.

Открывается рубрика #ЗаслуженныеУчителяРИ с учителя русского языка и литературы лицея № 1 г. Сунжи Натальи Валерьевны Братко. В 2003 году она окончила филологический факультет Челябинского государственного педагогического университета по специальности «русский язык и литература». Наталья Валерьевна предпочитает научно-популярную литературу, историческую, а также английские детективы. Любимые с детства книги — романы М. Твена «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». В юности, по словам учителя, ее поразил роман С. Каверина «Два капитана». Настольная книга Братко с 20 лет — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Сунженский учитель рекомендует прочитать произведения В. Бианки, В. Драгунского и М. Пришвина. Ведь эти книги, по ее словам, напоминают нам о том, что «все мы родом из детства».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 700 инвалидов получат помощь в Ингушетии от Минтруда
Ингушские боксеры завоевали медали высшего достоинства на Всероссийских соревнованиях в Москве
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Дары музею»
В Центральной школе искусств Ингушетии прошел республиканский конкурс «Наши надежды»
В Ингушетии пройдет пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Минспорта республики за 2021 год
В Ингушетии проведут межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди юношей и юниоров
Глава Ингушетии 25 декабря проведет «Прямую линию» с жителями региона
Ингушский дзюдоист Хасан Халмурзиев в составе клуба «Явара Нева» выиграл Лигу чемпионов Европы
Ингушский спортсмен Магомед Барахоев стал победителем Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе в Рязани
В Ингушетии за сутки выявили 78 новых случаев Covid-19
Ряд населенных пунктов Ингушетии останется без света на 8 часов

Главное

Яндекс.Метрика

 