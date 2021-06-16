Минприроды и Ингушский госуниверситет заложат первый в республике ботанический сад

«Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии совместно с Ингушским государственным университетом планирует создать первый в регионе ботанический сад», — рассказал Калиматов.

При этом он сообщил, что в целях рационального освоения и вовлечения в хозяйственный оборот малопродуктивных земель, обогащения открытого ландшафта, флоры и фауны, повышения продуктивности животных принято решение провести искусственное лесоразведение на территории Сунженского хребта.

По его данным, в 2020 и 2021 годах Минприроды республики уже проведена работа по озеленению территории на площади 20 га. В общей сложности высажено более 55 тыс. саженцев.