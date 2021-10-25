Минприроды Ингушетии анонсирует полное обновление парка техники по борьбе с пожарами до конца 2021 года

«В республике до конца текущего года планируется на 100% укомплектовать хозяйства лесопожарной техникой. Автопарк лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования пополняется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», — рассказали нашему изданию в пресс-службе экологического ведомства.

По информации собеседника издания, совсем недавно была четвертая поставка техники в этом году в регион.

Два лесопожарных плуга переданы подведомственным учреждениям для работ по лесовосстановлению и лесоразведению, а также подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения пожаров.

Помимо упомянутой техники, власти намерены закупить противопожарные ранцы, рации, пожарные резервуары для воды и другое оборудование при поддержке федерального центра. В Минприроды уверены, что её приобретение позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и снизить ущерб от лесных пожаров на 47%.