Минприроды Ингушетии анонсирует полное обновление парка техники по борьбе с пожарами до конца 2021 года

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В республике планируют в 2021 году полностью обновить технику лесных хозяйств для повышения скорости реагирования на пожары и снижения ущерба от подобных ЧП. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Минприроды региона.

«В республике до конца текущего года планируется на 100% укомплектовать хозяйства лесопожарной техникой. Автопарк лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования пополняется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», — рассказали нашему изданию в пресс-службе экологического ведомства.

По информации собеседника издания, совсем недавно была четвертая поставка техники в этом году в регион.

Два лесопожарных плуга переданы подведомственным учреждениям для работ по лесовосстановлению и лесоразведению, а также подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения пожаров.

Помимо упомянутой техники, власти намерены закупить противопожарные ранцы, рации, пожарные резервуары для воды и другое оборудование при поддержке федерального центра. В Минприроды уверены, что её приобретение позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и снизить ущерб от лесных пожаров на 47%.

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