Минприроды Ингушетии объявила старт конкурса «Надежный партнер — Экология»
Минприроды Ингушетии предлагает руководителям организаций и предприятий различных организационно-правовых форм и форм собственности принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».
Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, конкурс направленный на привлечение внимание к проектам в области охраны окружающей среды, проводится уже 5 год.
Отмечается, что самые успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты, будут масштабировать на территорию страны. Мероприятие призвано содействовать реализации нацпроекта «Экология».
Участие в конкурсе бесплатное, все участники равны и не имеют ни каких преимуществ друг перед другом.
Подать заявку необходимо до 29 сентября, подведение итогов и награждение состоится 14 ноября текущего года.
Более подробная информация по ссылке: https://topecopro. ru/about/.