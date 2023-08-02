Конкурс

Минприроды Ингушетии объявила старт конкурса «Надежный партнер — Экология»

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Минприроды Ингушетии предлагает руководителям организаций и предприятий различных организационно-правовых форм и форм собственности принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».

Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, конкурс направленный на привлечение внимание к проектам в области охраны окружающей среды, проводится уже 5 год.

Отмечается, что самые успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты, будут масштабировать на территорию страны. Мероприятие призвано содействовать реализации нацпроекта «Экология».

Участие в конкурсе бесплатное, все участники равны и не имеют ни каких преимуществ друг перед другом.

Подать заявку необходимо до 29 сентября, подведение итогов и награждение состоится 14 ноября текущего года.

Более подробная информация по ссылке: https://topecopro. ru/about/.

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