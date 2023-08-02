Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, конкурс направленный на привлечение внимание к проектам в области охраны окружающей среды, проводится уже 5 год.

Отмечается, что самые успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты, будут масштабировать на территорию страны. Мероприятие призвано содействовать реализации нацпроекта «Экология».

Участие в конкурсе бесплатное, все участники равны и не имеют ни каких преимуществ друг перед другом.

Подать заявку необходимо до 29 сентября, подведение итогов и награждение состоится 14 ноября текущего года.

Более подробная информация по ссылке: https://topecopro. ru/about/.