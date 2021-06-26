Минприроды Ингушетии получило новую спецтехнику для тушения лесных пожаров

«Новая специализированная техника предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ и оборудования для их подачи во время подавления огня и проведения аварийно-спасательных работ. Оснащение специализированных учреждений Ингушетии лесопожарной техникой и оборудованием проводится в рамках Федерального проекта «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология», — сказал собеседник.

По его словам, они переданы подведомственным учреждениям для использования в своей работе при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также при подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения лесных пожаров.

Отметим, что это уже третья поставка спецтехники для Минприроды в этом году. Благодаря финансовой поддержке в рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году министерство получило 2 плуга, 2 кустореза и 2️ прицепные дисковые бороны со спиральным шлейф-катком.