Минприроды Ингушетии предостерегает жителей от незаконной рубки хвойных деревьев

Глава Минприроды Ингушетии Ахметхан Шадиев поручил усилить охрану хвойных пород деревьев в региональном лесничестве. Сотрудники Сунженского и Назрановского лесничеств уже приступили к патрулированию с целью пресечения незаконных рубок хвойных деревьев для новогодних праздников.

В эти дни усилено и межведомственное взаимодействие с органами полиции, также проводят разъяснительную работу с населением.

Напомним, что за незаконную вырубку хвойных насаждений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.