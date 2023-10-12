Конкурс

Минприроды Ингушетии приглашает принять участие в конкурсе детского рисунка

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Федеральное агентство водных ресурсов объявило старт ежегодного конкурса «Разноцветные капли — 2023», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского экологического ведомства.

«Целью конкурса является экологическое просвещение молодого поколения и пропаганда экологических знаний водоохранной тематики. Рисунки будут оцениваться по 10 номинациям», — отметил собеседник издания.

Сообщается, что участниками конкурса могут стать дети от 3 до 18 лет. Желающие принять участие должны зарегистрироваться на сайте и отправить конкурсную работу на тему из представленных номинаций до 27 ноября. Дополнительную информацию можно получить на сайте рисуюводу. рф.

Итоги конкурса станут известны 30 ноября. Обладатель Гран-при, которого выберут по результатам зрительского голосования, получит в подарок графический планшет со стилусом. Победители и призёры номинаций — умные колонки и электронные сертификаты для покупки товаров для творчества и электронных книг об изобразительном искусстве.

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