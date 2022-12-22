Минприроды Ингушетии приняло участие в заседании бассейнового совета

0

Вопросы развития водохозяйственного комплекса и формирование мероприятий по охране водных объектов на 2023 год обсудили на 28-ом заседании бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового округа, прошедшем с участием специалистов отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений министерства.

На заседании, прошедшем в формате видео-конференц-связи под председательством Гусейна Курбанчиева, специалисты министерства доложили о ходе исполнения мероприятий по определению и установлению границ зон затопления и подтопления на реках Сунжа, Асса и Камбилеевка.

Заключительной темой совещания стало осуществление государственного мониторинга водных объектов в части наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии для улучшения водоснабжения построят новые водопроводные сети и водоводы
Курсы повышения квалификации в Ингушетии намерены пройти более 800 педагогов
Сотрудники МЧС по Ингушетии приняли участие в донорской акции «Своих не бросаем»
Два новых газопровода построят в Ингушетии в рамках госпрограммы
Лжесотрудники банка выманили у жительницы Ингушетии 100 тыс. рублей
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
Ингушетия приступит к созданию солнечной генерации в 2023 году
84 сотрудника «Ингушэнерго» отмечены наградами в честь профессионального праздника
Парламентарии Ингушетии приняли республиканский бюджет на 2023 год
В Ингушетии переселенцам из Херсона и Херсонской области вручили первые сертификаты
Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами республиканского турнира по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 