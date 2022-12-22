Минприроды Ингушетии приняло участие в заседании бассейнового совета

На заседании, прошедшем в формате видео-конференц-связи под председательством Гусейна Курбанчиева, специалисты министерства доложили о ходе исполнения мероприятий по определению и установлению границ зон затопления и подтопления на реках Сунжа, Асса и Камбилеевка.

Заключительной темой совещания стало осуществление государственного мониторинга водных объектов в части наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.