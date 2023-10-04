Экология

Минприроды Ингушетии проводит подготовку к экологической акции «Сохраним лес»

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Специалисты Минприроды региона совместно с лесопожарными центрами и лесничествами проводят необходимые предварительные работы для посадки саженцев до начала акции «Сохраним лес», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба экологического ведомства.

Отмечается, что места для посадки деревьев были предварительно определены совместно с администрацией города Сунжа. Специалисты спроектировали и разбили площадку, выкопали ямы и приобрели необходимый инвентарь для посадки деревьев в рамках акции.

«Для посадки подготовили светолюбивые деревья, это саженцы клена, липы и ясеня. Они могут расти на любой почве, что делает их идеальными для озеленения территории», — поделился собеседник издания.

Напомним, с 2019 года в рамках акции «Сохраним лес» в Ингушетии озеленили порядка 110 га, было высажено около 286 тыс. молодых деревьев различных пород. Лесовосстановительная акция проводится в поддержку национального проекта «Экология». В этом году мероприятие запланировано на 6 октября возле школы № 4 в городе Сунжа.

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