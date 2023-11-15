Минприроды Ингушетии расторгло договор с региональным оператором «Экосистема»

«Поводом для подобных мер послужило недобросовестное исполнение ООО «Экосистема» взятых на себя обязательств», — рассказал собеседник.

По его словам, заявление было направлено в Арбитражный суд Ингушетии. Заседание по делу состоялось 13 ноября, в ходе которого иск Минприроды региона бы удовлетворен в полном объеме.

Отмечается, что как только решение суда вступит в законную силу, будет организован конкурс для выбора нового регионального оператора по обращению с ТКО.

Напомним, что ООО «Экосистема» лишилось статуса регионального оператора в конце июня текущего года.