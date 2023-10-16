Минприроды Ингушетии выявило факт незаконной рубки леса на 49 млн рублей

Сообщается, что в результате осмотра кварталов № 26 и № 27 были выявлены серьезные нарушения лесного законодательства и условий договора аренды — обнаружены факты незаконной рубки лесных насаждений. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается более чем на 49 млн рублей.

Подготовленные материалы, включая фото- и видеоматериалы, а также оценка ущерба, нанесенного лесному фонду, направлены в правоохранительные органы РИ для дальнейшего разбирательства.

Напомним, незаконная рубка лесных насаждений является нарушением Лесного кодекса РФ и, соответственно, влечет за собой административную или уголовную ответственность в зависимости от нанесенного ущерба.