Минприроды Ингушетии выявило факт незаконной рубки леса на 49 млн рублей
Отдел федерального государственного лесного надзора Минприроды Ингушетии выявил факт незаконной рубки лесных насаждений на территории Чемульгинского участкового лесничества, сообщила «Ингушетии» пресс-служба экологического ведомства.
Сообщается, что в результате осмотра кварталов № 26 и № 27 были выявлены серьезные нарушения лесного законодательства и условий договора аренды — обнаружены факты незаконной рубки лесных насаждений. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается более чем на 49 млн рублей.
Подготовленные материалы, включая фото- и видеоматериалы, а также оценка ущерба, нанесенного лесному фонду, направлены в правоохранительные органы РИ для дальнейшего разбирательства.
Напомним, незаконная рубка лесных насаждений является нарушением Лесного кодекса РФ и, соответственно, влечет за собой административную или уголовную ответственность в зависимости от нанесенного ущерба.