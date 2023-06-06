Минприроды Ингушетии выявило несанкционированное размещение строительного мусора

Отмечается, что госинспекторами выявлен строительный мусор, размещенный непосредственно на почве без твердого водонепроницаемого покрытия. Местные жители также выразили свое беспокойство по поводу санитарного состояния территории, на которой они проживают. ⠀

«Предотвращение и ликвидация несанкционированных свалок, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, остается одним из проблемных вопросов», — считает руководитель Минприроды региона Саварбек Холохоев.

По итогам выезда материалы направлены в прокуратуру для принятия мер.