Минприроды Ингушетии выявило несанкционированное размещение строительного мусора
В Минприроды региона поступило множество обращений от жителей Альтиевского административного округа Назрани из-за неправильной утилизации ТБО. В связи с этим руководство экологического ведомства совместно с представителями администрации выехали непосредственно на участок, сообщается в ТГ экологического ведомства.
Отмечается, что госинспекторами выявлен строительный мусор, размещенный непосредственно на почве без твердого водонепроницаемого покрытия. Местные жители также выразили свое беспокойство по поводу санитарного состояния территории, на которой они проживают. ⠀
«Предотвращение и ликвидация несанкционированных свалок, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, остается одним из проблемных вопросов», — считает руководитель Минприроды региона Саварбек Холохоев.
По итогам выезда материалы направлены в прокуратуру для принятия мер.