Транспорт

Минпромсвязи Ингушетии назвало неудовлетворительным состояние общественного транспорта в регионе

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Министерство промышленности и цифрового развития республики назвало неудовлетворительным состояние большей части общественного транспорта в регионе. Обновить автопарк планируется до конца 2023 года, сообщили газете «Ингушетия» в Минпромсвязи республики.

«Последнее обновление парка в республике было в 2015 году и за 7 лет эксплуатации большинство из автобусов находится в неисправном состоянии. Для приобретения новых регион получила специальный казначейский кредит на сумму 300 млн рублей и до конца текущего года поступят 78 автобусов», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что первая партия поступит уже в сентябре. В сельских поселениях Вежарий-Юрт, Али-Юрт, Инарки, Сагопши появятся по одному автобусу, по маршруту «Назрань-Малгобек» — три.

Ранее в соцсетях появилась жалоба от жителей Малгобекского района. По их словам, автобусы в данном районе не соблюдают расписание, опаздывают или вообще отсутствуют.

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