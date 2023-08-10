Минпромсвязи Ингушетии назвало неудовлетворительным состояние общественного транспорта в регионе

«Последнее обновление парка в республике было в 2015 году и за 7 лет эксплуатации большинство из автобусов находится в неисправном состоянии. Для приобретения новых регион получила специальный казначейский кредит на сумму 300 млн рублей и до конца текущего года поступят 78 автобусов», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что первая партия поступит уже в сентябре. В сельских поселениях Вежарий-Юрт, Али-Юрт, Инарки, Сагопши появятся по одному автобусу, по маршруту «Назрань-Малгобек» — три.

Ранее в соцсетях появилась жалоба от жителей Малгобекского района. По их словам, автобусы в данном районе не соблюдают расписание, опаздывают или вообще отсутствуют.