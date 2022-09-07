Минпромсвязи Ингушетии вновь запустило общественный транспорт для жителей Карца

«По итогам проверки установлено, что транспортное средство ГУП «Ингушавтотранс», курсировавшее по данному маршруту, вышло из строя по причине высокой степени износа и амортизации. Однако после ремонта машина выехала на линию через рейс», — говорится в сообщении.

Ведомство ежедневно прорабатывает вопрос обновления парка транспортных средств региона с Минтрансом России. Также частным перевозчикам рекомендовано осуществлять курсирования через указанное время в утренний час пик.

Ранее жители поселка Карца (Планаш) пожаловались в соцсетях на отсутствие транспортного сообщения с ключевыми городами Ингушетии.