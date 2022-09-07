Минпромсвязи Ингушетии вновь запустило общественный транспорт для жителей Карца
Минпромсвязи Ингушетии восстановило движение общественного транспорта для жителей поселка Карца (Планаш), которое было нарушено по причине поломки автобусов ГУП «Ингушавтотранс», сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«По итогам проверки установлено, что транспортное средство ГУП «Ингушавтотранс», курсировавшее по данному маршруту, вышло из строя по причине высокой степени износа и амортизации. Однако после ремонта машина выехала на линию через рейс», — говорится в сообщении.
Ведомство ежедневно прорабатывает вопрос обновления парка транспортных средств региона с Минтрансом России. Также частным перевозчикам рекомендовано осуществлять курсирования через указанное время в утренний час пик.
Ранее жители поселка Карца (Планаш) пожаловались в соцсетях на отсутствие транспортного сообщения с ключевыми городами Ингушетии.