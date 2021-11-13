Минпромторг России взял на контроль вопрос обеспечения медучреждений Ингушетии кислородом

Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой с участием председателя правительства республики Владимира Сластенина.

Согласно данным Минздрава региона, обеспеченность медицинских организаций республики кислородом на сегодня составляет около 4 тонн и в наличии более 300 баллонов.

В 5 медучреждениях республики функционируют 525 коек, в том числе 62 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28,7%.

Всего, по данным на 11 ноября, на лечении находятся 1317 человек: 930 амбулаторно (70,6% от общего числа больных, находящихся на лечении), 387 человек в стационаре, из них в реанимации — 38, лиц старше 60 лет— 145 человек, что составляет 37,5%. На оксигенотерапии находятся 193 человек.