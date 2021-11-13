Минпромторг России взял на контроль вопрос обеспечения медучреждений Ингушетии кислородом
Минпромторг России взял на контроль вопрос обеспечения учреждений здравоохранения Ингушетии медицинским кислородом для лечения больных коронавирусом.
Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой с участием председателя правительства республики Владимира Сластенина.
Согласно данным Минздрава региона, обеспеченность медицинских организаций республики кислородом на сегодня составляет около 4 тонн и в наличии более 300 баллонов.
В 5 медучреждениях республики функционируют 525 коек, в том числе 62 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28,7%.
Всего, по данным на 11 ноября, на лечении находятся 1317 человек: 930 амбулаторно (70,6% от общего числа больных, находящихся на лечении), 387 человек в стационаре, из них в реанимации — 38, лиц старше 60 лет— 145 человек, что составляет 37,5%. На оксигенотерапии находятся 193 человек.