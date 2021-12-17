Здравоохранение

Минпромторг выделил Ингушетии средства на установку в регионе трех кислородных станций для больниц

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Минпромторг России выделил Ингушетии средства на установку в регионе первых трех кислородных станций для обеспечения больниц, в которых проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«У республики были две емкости для жидкого кислорода, через национальный фонд развития Ингушетии по моему указанию приобретено еще 300 емкостей. Еще нам Минпромторг РФ выделил средства для установки трех станций производства до 6 кубов кислорода. Я думаю, к январю-февралю 2022 года станции уже будут установлены и начнут свою работу», — сказал Калиматов.

По его словам, еще в сентябре 2021 года в республике отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, но за последние недели уровень заболеваемости снизился.

«У нас есть весь запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца, необходимых для лечения коронавирусных больных, есть запас 10 млн защитных масок, в общем, запас СИЗов у региона рассчитан на полгода. В сентябре отмечался рост заболеваемости, но сейчас заболеваемость идет на спад», — отметил Глава региона.

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