Соглашение

Минсельхоз Ингушетии и Россельхозбанк подписали соглашение

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии и Россельхозбанк подписали соглашение о взаимодействии по вопросам развития и укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий.

Стороны договорились оказывать взаимную информационную, методическую и организационную поддержку проектов по развитию фермерства и сельского туризма на территории Ингушетии.

«Необходимо остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому. Уверен, данное соглашение будет всячески способствовать решению этих задач», — цитирует министра сельского хозяйства и продовольствия региона Магамеда Гагиева его пресс-служба.

В ходе состоявшейся встречи были обсуждены практические пути взаимодействия, наполнение соглашения конкретными делами.

«Наша цель — комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности. Уверен, что подписанное соглашение станет надежным фундаментом для дальнейшего успешного взаимодействия банка и Минсельхоза», — сказал директор Ингушского филиала Россельхозбанка Владислав Ремезов.

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