Минсельхоз Ингушетии организует 4 ноября в республике продовольственные ярмарки

Отмечается, что на ярмарках традиционно будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. Они пройдут в Малгобеке (на площади перед ДК), Назрани (на территории Дворца культуры), сельском поселении Джейрах (у арки при въезде в горный район).

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, во Дворце культуры г. Сунжи состоится самое главное событие осени в сфере агропромышленного комплекса региона — выставка-ярмарка «Дошо гуйре», приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также к 30-летию со дня образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей республиканских конкурсов «Лучшее ЛПХ» и «Фестиваль цветов», а также отличившихся работников сельскохозяйственных организаций и ветеранов отрасли. Напомним, «Дошо гуйре» стартует в 10 часов.