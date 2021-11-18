АПК

Минсельхоз Ингушетии планирует увеличить площадь виноградников с 400 до 1 тыс. га

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Ингушские аграрии намерены к 2030 году расширить площадь виноградников до 1 тыс. га, сообщил начальник отдела растениеводства и земледелия ведомства Зелимхан Оздоев.

«Мы ежегодно закладываем минимум по 50 га, всего планируем довести площади под виноградниками до 1 тыс. га к 2030 году. У нас заложено порядка 400 га, но из них около 200 га пострадали из-за засухи и других погодных аномалий, мы проводим их восстановление», — заявил Оздоев.

По его словам, со следующего года при закладке виноградников предусмотрят систему орошения. Основной проблемой для возделывания винограда в республике является отсутствие мелиоративных систем.

«Еще в советское время была создана оросительная система — Алханчуртский канал. Мы возлагаем надежды на его реконструкцию, поскольку орошение остро необходимо для выращивания винограда и других культур. Есть поручение Главы республики, создана комиссия по мелиорации», — заявил представитель Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в 2022-2024 гг. выделит регионам 7,5 млрд рублей на стимулирование развития виноградарства и виноделия, в том числе на посадку новых виноградников и уход за ними. Средства получат полтора десятка регионов, среди которых и Ингушетия.

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