Минсельхоз России планирует создать в стране единый реестр пасек
В России проводится работа по формированию единого реестра пасек в субъектах РФ, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.
По его словам, возникла необходимость выстроить эффективное партнерское взаимодействие между пчеловодами и растениеводами.
В Минсельхозе республики рассказали газете «Ингушетия», что эта работа направлена на то, чтобы предотвратить гибель пчёл при использовании сельхозтоваропроизводителями агрохимикатов для обработки медоносных посевов.