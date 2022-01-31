Минсельхоз России планирует создать в стране единый реестр пасек

По его словам, возникла необходимость выстроить эффективное партнерское взаимодействие между пчеловодами и растениеводами.

В Минсельхозе республики рассказали газете «Ингушетия», что эта работа направлена на то, чтобы предотвратить гибель пчёл при использовании сельхозтоваропроизводителями агрохимикатов для обработки медоносных посевов.