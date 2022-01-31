Минсельхоз России планирует создать в стране единый реестр пасек

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В России проводится работа по формированию единого реестра пасек в субъектах РФ, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.

По его словам, возникла необходимость выстроить эффективное партнерское взаимодействие между пчеловодами и растениеводами.

В Минсельхозе республики рассказали газете «Ингушетия», что эта работа направлена на то, чтобы предотвратить гибель пчёл при использовании сельхозтоваропроизводителями агрохимикатов для обработки медоносных посевов.

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