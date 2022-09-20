Минсельхозу Ингушетии поручено уделить особое внимание качеству семенного материала
Осенняя посевная кампания в Ингушетии находится перед стартом. Можно сказать, будем закладывать основание для будущего урожая зерновых и кормовой базы для животноводства 2023 года, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Он отметил, что «поручил Минсельхозу уделить особое внимание качеству посевного материала, от которого зависит стабильность будущего урожая».
«Важно, чтобы семенной фонд республики состоял из лучших сортов зерна. Это должны быть морозостойкие семена, с высокой устойчивостью против вредителей и болезней. Весь труд работников полей может оказаться напрасным, если семена будут некачественными, а этого допускать нельзя», — написал Калиматов.
В целом, по его словам, аграриям под будущий урожай предстоит посеять более 27 тыс. гектаров озимых культур: рапса — 500 га, ячменя — 8900 га, пшеницы — 17 600 га.
«Для посевной нам необходимо 7 тысяч тонн семян, из них 3 тыс. тонн собственный фонд, остальной посевной материал завозной. Хочу отметить, что в этом году получена высокая урожайность с полей. В следующем году надеемся, что на порядок повысим эту планку», — подчеркнул руководитель субъекта.
Ранее в Минсельхозе республики сообщили, что аграрии планируют начать осенний сев озимых зерновых культур 25 сентября.