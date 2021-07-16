Прокуратура

Минспорта Ингушетии привлекли к ответственности за неосвоение средств госпрограмм

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По инициативе прокуратуры глава Минспорта республики и четыре руководителя спорткомплексов привлечены к дисциплинарной ответственности за неосвоение бюджетных средств, предназначенных для реализации госпрограмм, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе проверки установлены факты неосвоения министерством спорта в установленные сроки бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ «Развитие физкультуры и спорта» за период 2019-2020 годы. В связи с этим денежные средств были возвращены федеральный бюджет», — сказал представитель пресс-службы региональной прокуратуры.

Как отметил собеседник издания, в нарушение графика выполнения мероприятий госпрограммы республики, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Назрани не функционирует. Разрешение на ввод объекта капстроительства не выдано, несмотря на то, что в 2019 году его нужно было принять и передать на баланс эксплуатирующей организации. Фактически уровень технической готовности ФОК по состоянию на 1 апреля составляет 96,61%.

Более того, прокуратура выяснила, что монтаж комплектов спортивно-технологического оборудования по отдельным объектам для общефизической подготовки жителей республики не производился. Оборудование долгое время находится на хранении в складированном состоянии и не использовалось по назначению.

Ведомство обнаружило ряд других нарушений бюджетного законодательства и закона о контрактной системе.

В прокуратуре считают, что ненадлежащее осуществление министерством и подведомственными ему учреждениями внутреннего финансового аудита приводит к низким показателям от реализации госпрограммы. Неэффективным использованием спортобъектов не достигается ее цель по созданию условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физкультурой и спортом.

По итогам проверки надзорное ведомство направило в республиканское правительство соответствующее представление о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, которое удовлетворено.

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