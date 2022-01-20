Минстрой анонсировал открытие в Ингушетии школы за полмиллиарда рублей с лифтами и мастерскими

«Объект контрактной стоимостью почти 500 млн руб. построен в рамках реализации национального проекта «Образование» по заказу министерства строительства республики», — сказал представитель строительного ведомства.

По его информации, согласно проекту, здание общеобразовательного учреждения трехэтажное с цокольным этажом. Объект расположился на участке в три гектара. В арсенале имеются 40 учебных кабинетов, спортивный, актовый и читальный залы, два пассажирских лифта, три мастерские для обработки дерева, металла и ткани.

Более того, предусмотрены душевые, кабинеты стоматолога, логопеда и прививочная. Во дворе сеть три спортивные площадки, беговая дорожка и зона отдыха. Здание введут в эксплуатацию в скором времени.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе создадут более 15 тыс. новых мест для учащихся и дошкольников в этом году с помощью строительства около 30 объектов.