Новостройка

Минстрой анонсировал открытие в Ингушетии школы за полмиллиарда рублей с лифтами и мастерскими

0

В сельском поселении Яндаре Назрановского района республики построили новую школу на 720 мест с мастерскими, спортивными площадками и зоной отдыха, сообщил газете «Ингушетия» представитель Минстроя региона.

«Объект контрактной стоимостью почти 500 млн руб. построен в рамках реализации национального проекта «Образование» по заказу министерства строительства республики», — сказал представитель строительного ведомства.

По его информации, согласно проекту, здание общеобразовательного учреждения трехэтажное с цокольным этажом. Объект расположился на участке в три гектара. В арсенале имеются 40 учебных кабинетов, спортивный, актовый и читальный залы, два пассажирских лифта, три мастерские для обработки дерева, металла и ткани.

Более того, предусмотрены душевые, кабинеты стоматолога, логопеда и прививочная. Во дворе сеть три спортивные площадки, беговая дорожка и зона отдыха. Здание введут в эксплуатацию в скором времени.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе создадут более 15 тыс. новых мест для учащихся и дошкольников в этом году с помощью строительства около 30 объектов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Засоривших отходами реку Кенч в Ингушетии обяжут очистить водный объект
В Ингушетии возбуждено уголовное дело о халатности после того, как пациентка перинатального центра впала в кому
Приставы в Ингушетии в нарушение закона два года не уведомляли должника об имеющихся задолженностях
24-летняя жительница Ингушетии обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему ребенку
Автодор Сунженского района Ингушетии накажут за нарушение прав работников
Ингушетия получила 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт школ
Новым вызовом властям регионов СКФО назвал штамм Covid-19 «омикрон» полпред Юрий Чайка
Алаудин Гантемиров выступит на чемпионате России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха
В Назрановском районе Ингушетии проводится проверка состояния антитеррористической защищенности объектов
В сельском поселении Долаково Ингушетии продолжается строительство новой школы на 720 мест
Этнографическое мероприятие провели со школьниками в ДК сельского поселения Али-Юрт Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 