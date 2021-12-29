Минстрой Ингушетии исполнит новогоднее желание двух детей в рамках акции «Елка желаний»

«Представитель ведомства снял с новогодней красавицы два пожелания. Хадижа Бекова попросила на Новый год большую куклу и тёплую куртку, а Хадижа Джимханова мечтает о ноутбуке. Минстрой Ингушетии исполнит эти желания в ближайшие дни и в канун Нового года обрадует девочек», — сказал собеседник.

Отметим, что всего на «Ёлку желаний» в здании администрации Главы Ингушетии повесили 82 шара. Руководители всех министерств, ведомств, а также главы муниципалитетов исполнят мечты ребят из многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.