Новый год

Минстрой Ингушетии исполнит новогоднее желание двух детей в рамках акции «Елка желаний»

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Заместитель министра строительства Зелимхан Дзауров принял участие в республиканской новогодней акции «Елка желаний», в рамках чего подарит двум юным жительницам региона загаданные куклу, куртку и ноутбук, сообщили газете «Ингушетия» в строительном ведомстве.

«Представитель ведомства снял с новогодней красавицы два пожелания. Хадижа Бекова попросила на Новый год большую куклу и тёплую куртку, а Хадижа Джимханова мечтает о ноутбуке. Минстрой Ингушетии исполнит эти желания в ближайшие дни и в канун Нового года обрадует девочек», — сказал собеседник.

Отметим, что всего на «Ёлку желаний» в здании администрации Главы Ингушетии повесили 82 шара. Руководители всех министерств, ведомств, а также главы муниципалитетов исполнят мечты ребят из многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

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