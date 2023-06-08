Соглашение

Минтруд Ингушетии и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение

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Минтруд Ингушетии и региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение, которое позволит осуществлять защиту законных прав и интересов участников СВО и членов их семей.

«Одним из важных направлений сотрудничества будет информационный обмен сведениями и консультации в целях выработки согласованных позиций. Также будет проводиться разработка, согласование и реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на повышение качества жизни участников СВО и членов их семей», — отметили в пресс-службе Минтруда республики.

Сотрудничество также предусматривает организацию социальной реабилитации и адаптации, надомного ухода для участников СВО, а также содействие в проведении совместных мероприятий, направленных на прославление подвигов участников специальной военной операции и иных лиц.

Одним из важных моментов является трудоустройство, профессиональное обучение, переобучение участников СВО, признанных в установленном законодательством порядке безработными. Кроме того, будет проводиться работа по повышению профессиональной компетенции специалистов, работающих с участниками военных действий и членами их семей.

«Такое сотрудничество является очень важным для нашего региона, ведь оно позволяет помочь тем, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны», — отметил заместитель министра труда Ингушетии Беслан Оздоев.

Напомним, открытие регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в городе Назрани состоялось 31 мая текущего года.

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