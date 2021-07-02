Минтруд Ингушетии опровергает избиение мальчика в интернате воспитателем

«Минтруд проверил подведомственное учреждение после публикации в социальных сетях информации об избиении воспитанника. В ходе проверки удалось установить, что работники не участвовали в инциденте — конфликт происходил между двумя воспитанниками дома-интерната», — отметил собеседник издания.

По его словам, некоторые СМИ сообщили, что на кадрах происходит удушение и избиение одиннадцатилетнего воспитанника сотрудницей интерната.

«Но девушка на видео является воспитанницей учреждения, которая находится в интернате еще с четырех лет. Известно, что у пациентки установлен диагноз ДЦП, осложненный отставанием в умственном развитии, такой же диагноз выявлен у мальчика, которого якобы избивали», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Как отметил представитель Минтруда, в ходе проверки с привлечением судебно-медицинских экспертов было установлено, что фактов причинения вреда здоровью воспитанникам учреждения не зафиксировано.

Кроме того, эту информацию подтвердила и детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева. Она отметила, что в отношении подопечных не проявлялась агрессия со стороны сотрудников и руководства учреждения.

Ранее Троицкий детский дом-интернат посещали представители федеральных СМИ, которые не обнаружили нарушений в деятельности учреждения, несмотря на это, опираясь лишь на устную информацию от бывших сотрудников интерната, опубликовали статью о насилии к детям-инвалидам, вызвавшую общественный резонанс.

Замдиректора Троицкого дома-интерната для умственно отсталых детей по воспитательной работе Малика Даурбекова также опровергла сообщения в соцсетях об избиении ребенка-инвалида воспитателем.

«На видео изображены не воспитатели, а опекаемые, недееспособные дети с тяжелыми диагнозами. Все это происходит в игральной комнате, они между собой играют. Этот мальчик имеет привычку хватать за платье, он идущую мимо него схватил за платье, она хотела приподнять его и посадить на диван. Он ее хватает, хочет укусить, она отрывается, отбегает в сторону. То, что пишут в соцсетях, как это там выставлено, — неправда», — рассказала Даурбекова.

Она заверила, что нянечки и воспитатели 11-летнего мальчика не избивали. Это все видно на кадрах, просто надо внимательнее посмотреть выложенное в интернет видео.

Накануне в соцсетях появилось видео из Троицкого дома-интерната для умственно отсталых детей. На кадрах видно, как девушка прижимает к полу и душит ребенка-инвалида. Рядом находятся еще несколько плачущих детей. Интернет-пользователи сообщили, что видео снял один из воспитателей учреждения.