Минтруд Ингушетии проведет для школьников инфотуры по промышленным предприятиям
Министерство труда, занятости и соцзащиты республики проведет цикл информационных туров для школьников в вузы, колледжи и промышленные предприятия региона в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.
«Цель мероприятия — познакомить учащихся с особенностями работы на промышленных предприятиях, предоставить информацию о возможностях профессионального роста и развития в данной сфере», — отметил глава регионального Минтруда Хаджибекир Муталиев.
По его словам, учащиеся получат информацию о требованиях к кандидатам на работу, о зарплате и перспективах профессионального роста.
Мероприятия по профориентации школьников направлены на поддержку молодежи при выборе будущей профессии, чтоб они могли успешно начать свою трудовую деятельность.
Напомним, что 14 апреля в центре занятости населения Назрановского района состоится I этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая призвана повысить уровень занятости в регионе.