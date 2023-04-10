Трудоустройство

Минтруд Ингушетии проведет для школьников инфотуры по промышленным предприятиям

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Министерство труда, занятости и соцзащиты республики проведет цикл информационных туров для школьников в вузы, колледжи и промышленные предприятия региона в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

«Цель мероприятия — познакомить учащихся с особенностями работы на промышленных предприятиях, предоставить информацию о возможностях профессионального роста и развития в данной сфере», — отметил глава регионального Минтруда Хаджибекир Муталиев.

По его словам, учащиеся получат информацию о требованиях к кандидатам на работу, о зарплате и перспективах профессионального роста.

Мероприятия по профориентации школьников направлены на поддержку молодежи при выборе будущей профессии, чтоб они могли успешно начать свою трудовую деятельность.

Напомним, что 14 апреля в центре занятости населения Назрановского района состоится I этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая призвана повысить уровень занятости в регионе.

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