Минтруд России сообщил о выплатах инвалидам и потерявшим кормильца по 10 тыс. рублей

«Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 млн человек», — сказала она в ходе совещания «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Баталина добавила, что выплаты получат все семьи, где воспитываются дети-инвалиды, которых в России насчитывается более 720 тысяч, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца.

Напомним, указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей президент России подписал 24 августа.

Согласно документу, выплаты произведут в сентябре, они коснутся 43 млн граждан. Как уточнял министр финансов России Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

Выступая на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия» 24 августа, глава государства заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции. Он указал на восстановление российской экономики, поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства, — детей, многодетные семьи, пенсионеров.