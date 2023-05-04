Минздрав Ингушетии держит на особом контроле вопрос лечения пострадавшей девочки из Малгобека
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в состоянии ребёнка наблюдается положительная динамика, хотя по-прежнему оно остаётся тяжёлым.
Отмечается, что в детской республиканской клинической больнице имеется всё необходимое для оказания специализированной медицинской помощи. Лечение ребёнка проводится в полном объеме.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Глава региона Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее в городе Малгобеке с избиением четырехлетнего ребенка «вопиющим случаем человеческой жестокости».
«В семье, где безнравственный образ жизни стал нормой, измывались над четырехлетней девочкой, медики оказывают ей всю необходимую помощь для восстановления», — отметил Калиматов.
Отметим, что телесные повреждения девочке, предположительно, причинили ее 31-летняя мать и бабушка, проживающие с пострадавшей, в ходе распития спиртных напитков. С места происшествия стражи правопорядка изъяли бутылки со спиртным. Суд заключил под стражу мать ребенка.