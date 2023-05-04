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Минздрав Ингушетии держит на особом контроле вопрос лечения пострадавшей девочки из Малгобека

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Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в состоянии ребёнка наблюдается положительная динамика, хотя по-прежнему оно остаётся тяжёлым.

Отмечается, что в детской республиканской клинической больнице имеется всё необходимое для оказания специализированной медицинской помощи. Лечение ребёнка проводится в полном объеме.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Глава региона Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее в городе Малгобеке с избиением четырехлетнего ребенка «вопиющим случаем человеческой жестокости».

«В семье, где безнравственный образ жизни стал нормой, измывались над четырехлетней девочкой, медики оказывают ей всю необходимую помощь для восстановления», — отметил Калиматов.

Отметим, что телесные повреждения девочке, предположительно, причинили ее 31-летняя мать и бабушка, проживающие с пострадавшей, в ходе распития спиртных напитков. С места происшествия стражи правопорядка изъяли бутылки со спиртным. Суд заключил под стражу мать ребенка.

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