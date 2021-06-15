Минздрав Ингушетии начинает прием документов от абитуриентов для заключения договора о целевом обучении

Прием документов абитуриентов и выпускников вузов на целевое обучение осуществляется с 21 июня по 15 июля с 10 до 13 часов в здании регионального Минздрава. Абитуриенты должны представить оригиналы всех необходимых документов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава республики, список квот размещен на официальном сайте ведомства в разделе «Для населения /Целевое обучение».